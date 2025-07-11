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        Haberler Gündem İstanbul Eyüpsultan'da lastik deposunda çıkan yangın söndürüldü - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Eyüpsultan'da lastik deposunda yangın çıktı

        Eyüpsultan'da bir lastik deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında, depodaki lastikler kullanılamaz hale gelirken, evin çatısında hasar oluştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 05:04 Güncelleme: 11.07.2025 - 05:04
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        Eyüpsultan'da lastik deposunda yangın
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        Ağaçlı Mahallesi Ağaçlı Köy Yolu üzerinde bulunan lastik deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kısa sürede büyüyen alevler, deponun yanındaki bir evin çatısına sıçradı.

        Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Çalışma sırasında dumandan etkilenen itfaiye eri, sağlık ekiplerince ambulansta tedavi edildi.

        Yangında, depodaki lastikler kullanılamaz hale gelirken, evin çatısında hasar oluştu.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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