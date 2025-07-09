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        Haberler Gündem Güncel Eyüpsultan'da hayvan ayağı işletmesine mühür | Son dakika haberleri

        Eyüpsultan'da ruhsatsız hayvan ayağı işletmesi kapatıldı

        İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde faaliyet gösteren hayvan ayağı işletmesine, vatandaşlardan gelen şikâyet üzerine Tarım İl Müdürlüğü, belediye ve jandarma ekiplerince baskın yapıldı. Denetimde ruhsatsız olduğu belirlenen işletme mühürlenerek kapatılırken, yaklaşık yarım tonluk hayvan ayağı ise imha edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.07.2025 - 17:39 Güncelleme: 09.07.2025 - 17:39
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        Eyüpsultan'da hayvan ayağı işletmesine mühür
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        İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi Pirinççi Mahallesi Görgülü Sokak'ta C.Ç. tarafından işletildiği tespit edilen büyükbaş hayvan ayağı işleme tesisine, vatandaşlardan gelen şikâyet üzerine denetim gerçekleştirildi.

        İlçe Tarım Müdürlüğü, jandarma ekipleri ve Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan ortak denetimde, yaklaşık 500 kilogram hayvan ayağına el konularak imha edildi.

        Denetim sonucunda işletmenin gerekli yasal izin ve ruhsatlara sahip olmadığı belirlendi.

        Ruhsatsız faaliyet gösteren işletme, Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyetten men edildi.

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