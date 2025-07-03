Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul Eyüpsultan'da aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Eyüpsultan'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü

        Eyüpsultan'da orta refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobildeki sürücü yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 06:31 Güncelleme: 03.07.2025 - 06:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Adnan Menderes Bulvarı Bayrampaşa istikametinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak önce kaldırıma, ardından orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, ön camdan dışarı fırlayan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

        Sürücünün cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Kazada kullanılamaz hale gelen otomobil, çekiciyle yoldan kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #istanbul
        #istanbul haber
        #yerel haber
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bayburt-Erzurum sınırında uçak kazası
        Bayburt-Erzurum sınırında uçak kazası
        3 kişi gece denize girdi! 1'i boğuldu, 2'si aranıyor
        3 kişi gece denize girdi! 1'i boğuldu, 2'si aranıyor
        Çeşme'de yangın! Alevler İzmir-Çeşme otoyoluna yaklaştı
        Çeşme'de yangın! Alevler İzmir-Çeşme otoyoluna yaklaştı
        Narin cinayetinde tutukluluk oy çokluğuyla onandı
        Narin cinayetinde tutukluluk oy çokluğuyla onandı
        İran hava sahasını kısmi olarak kapattı
        İran hava sahasını kısmi olarak kapattı
        New York'ta Kıbrıs toplantısı yapılacak
        New York'ta Kıbrıs toplantısı yapılacak
        Pentagon'dan İran açıklaması
        Pentagon'dan İran açıklaması
        İklim kanunu kabul edildi
        İklim kanunu kabul edildi
        Polonya 6 milyar dolarlık tank alacak
        Polonya 6 milyar dolarlık tank alacak
        Onuachu, Trabzonspor için geldi!
        Onuachu, Trabzonspor için geldi!
        Tesla'da düşüş devam ediyor
        Tesla'da düşüş devam ediyor
        Jhon Duran Nasıl Bir Futbolcu?
        Jhon Duran Nasıl Bir Futbolcu?
        Yusuf'a İtalyan kancası!
        Yusuf'a İtalyan kancası!
        İstanbul'da hissedildi: 4.3! Gemlik beşik gibi!
        İstanbul'da hissedildi: 4.3! Gemlik beşik gibi!
        İliç'te hayat durdu!
        İliç'te hayat durdu!
        Persepolis'te İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        Persepolis'te İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        Leman dergisi yöneticilerine mali soruşturma! 4 kişi tutuklandı
        Leman dergisi yöneticilerine mali soruşturma! 4 kişi tutuklandı
        Yeni ÖTV teklifi Haziran'da rekor getirdi
        Yeni ÖTV teklifi Haziran'da rekor getirdi
        Memur ve emekli ne kadar zam alacak?
        Memur ve emekli ne kadar zam alacak?
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Habertürk Anasayfa