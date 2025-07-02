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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Eyüpspor, Talha Ülvan ile imzaladı - Futbol Haberleri

        Eyüpspor, Talha Ülvan ile imzaladı

        Eyüpspor, genç savunma oyuncusu Talha Ülvan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 15:30 Güncelleme: 02.07.2025 - 15:52
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        Eyüpspor'a genç sağ bek!
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, genç sağ bek Talha Ülvan ile üç yıllık sözleşme imzaladı.

        Eflatun-sarılıların sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Eyüpspor’umuz, genç savunma oyuncusu Talha Ülvan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Talha Ülvan’a Semt-i Mukaddes'e 'Hoş geldin' diyor; eflatun-sarılı formayla birlikte nice zaferler diliyoruz" denildi.

        "KENDİSİNE GÜVENİMİZ TAM"

        Transferle ilgili konuşan Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, "Talha, genç yaşına rağmen sahip olduğu potansiyel ve gelişime açık yapısıyla dikkat çeken bir oyuncu. Savunmadaki enerjisi ve modern futbol anlayışıyla takımımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Kendisine güvenimiz tam. Hem kulübümüz hem de Talha için hayırlı olmasını diliyorum, uzun ve başarılı bir birliktelik olacağına inanıyoruz" dedi.

        "BÜYÜK BAŞARILAR İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

        Talha Ülvan ise Eyüpspor ailesine katıldığı için çok mutluğunu aktararak, "Burada olmak benim için büyük bir fırsat ve sorumluluk. Önümüzdeki yıllarda kulübün hedeflerine ulaşması için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Taraftarlarımızla birlikte büyük başarılara imza atmak için sabırsızlanıyorum. Bana güvenen ve bu imkanı sağlayan herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

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