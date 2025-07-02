Eyüpspor, Kerem Demirbay'ı bekliyor!
Kerem Demirbay, Galatasaray'dan ayrılmaya hazırlanıyor. Geçen sezon beklentilerin altında kalan tecrübeli oyuncunun sözleşmesinin feshi için son pürüzler gideriliyor. Resmi işlemlerin ardından Demirbay'ın Eyüpspor'a transfer olması bekleniyor.
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Galatasaray'da gözler Kerem Demirbay’ın ayrılığına çevrildi.
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Geçtiğimiz sezon zaman zaman ilk 11’de forma şansı bulan, ancak beklentilerin uzağında kalan tecrübeli orta saha oyuncusu, sarı-kırmızılı kulüpteki kariyerine son vermeye hazırlanıyor. Ancak henüz resmi fesih gerçekleşmedi.
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Kerem Demirbay’ın Galatasaray’la olan sözleşmesini son pürüzlerin de giderilmesinin ardından feshedeceği öğrenildi. Bu işlemlerin tamamlanmasının ardından 31 yaşındaki futbolcu, kariyerine geçen sezon Avrupa’yı kılpayı kaçıran Eyüpspor’da devam edecek.
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Galatasaray’dan ayrılacak olan Kerem, daha önce Samsunspor’un da transfer listesine girmişti. Ancak tercihini İstanbul’dan yana kullanan deneyimli oyuncu, Eyüpspor’la 3 yıllık sözleşme üzerinde anlaşmaya vardı.
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31 yaşındaki futbolcu Galatasaray formasıyla ilk sezonunda 42 maçta forma giyerken 7 gol 7 asistlik performans sergilemişti.
Kerem geçen sezon ise oynadığı 34 maçta gol atamazken 3 golün hazırlayıcısı oldu.