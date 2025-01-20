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        Haberler Spor Futbol Süper Lig ikas Eyüpspor Eyüpspor'dan transfer açıklaması - ikas Eyüpspor Haberleri

        Eyüpspor'dan transfer açıklaması

        Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, Alanyaspor maçının ardından transfer gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.01.2025 - 00:36 Güncelleme: 20.01.2025 - 00:39
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        Eyüpspor'dan transfer açıklaması!
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        Eyüpspor'un asbaşkanı Fatih Kulaksız, 3-0'lık Alanyaspor galibiyetinin ardından TRT Spor'a konuştu.

        "HERKES EYÜPSPOR'A SEMPATİ DUYMAYA BAŞLADI"

        Kulaksız, "Sezon başında koyduğumuz hedef hala geçerli. Küme düşme barajının maksimum 42 puanı bulacağını düşünüyoruz net olmamakla beraber. 33 puanımız var, 42 puan bulduktan sonra yeni bir hedef belirleyebiliriz. Ama önce 42 puanı bulmamız lazım. Ben Arda hocamı, teknik heyeti, futbolcu kardeşlerimi sezon başından beri gösterdikleri mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Gerçekten hem ülke futbolunda göze hoş gelen bir oyun sergiliyorlar hem de kulüp olarak da bildiğiniz gibi saha içerisinde kalan bir duruşumuz var. Bunu da şu an gözlemleyebiliyorum. Futbol kamuoyu olsun diğer büyük takım taraftarları olsun herkes artık Eyüpspor'a saygı duymaya ve sempati duymaya başladı. Bizim de amacımız herkesin gönlüne girmek, tüm ülke futbolseverlerin ikinci takımı olmayı hedefliyoruz. En önemli hedefimiz bu. Bütün planlamamızı da buna göre yapıyoruz" dedi.

        AHMED KUTUCU VE BERKE ÖZER

        Ahmed Kutucu ve Berke Özer'in transfer durumuyla ilgili sözlerini sürdüren Kulaksız, "Bu oyuncular bizim satış önceliğimiz değil. Bu oyuncular yaşadığımız şampiyonlukta da çok büyük bir katkı sağladı. İkisi de sezon başından beri muhteşem performans sergiliyor. Bu oyuncular bizim için sadece doğru şartlar oluşursa satışını düşünebileceğimiz oyuncular. İlgilenen kulüpler var, belirlediğimiz bonservis bedeli var. Bu bonservis bedeline bir teklif yapmaya hazırlanan Avrupa'da önemli bir kulüp var. Oradan bir netice olursa belki biz de bir adım atabiliriz. Çünkü oyuncunun da Avrupa'da oynama hayali var. Ama doğru şartlar oluşursa satışını düşünebiliriz. Berke bugün çok iyi performans sergiledi. Ahmed 2. golde penaltıyı yaptırdı, üçüncü golde Mame Thiam'ın golün de çok güzel bir asist yaptı. Çocuklar katkı koymaya devam edecekler. Etmelerini de bekliyoruz. Satış sonrasının işi. Bu noktada oyuncularımızın düşüncesi de çok önemli. Şurası diye de bir baskı yapmayı da düşünmüyoruz. Oyuncularımız nerede oynamak istiyorsa biz de onlara yardımcı olacağız" şeklinde konuştu.

        MUSTAFA HEKİMOĞLU

        Mustafa Hekimoğlu ile ilgilendiklerini söyleyen Kulaksız, "Açıkçası Mustafa Hekimoğlu'na bir ilgimiz oldu çünkü Gianni Bruno ile ilgili Iğdır FK ile prensipte anlaştık. Yarın (Pazartesi) da Bruno ile fesih yapmayı planlıyoruz. O bölgede bir Thiam bir de Bruno vardı. Orada sayısal anlamda bir eksiklik olduğu için Mustafa Hekimoğlu'na bir ilgimiz oldu. Beşiktaş yeni hocasıyla anlaşmayı bekliyordu karar vermek için. Beşiktaş ile bir temasımız olacak. Arzu ettiğimiz, kiralık olarak kadromuza katmayı düşündüğümüz bir oyuncu. Beşiktaş bize yardımcı olursa kadromuzda görmek isteriz. Bunun dışında transfer bizim önceliğimiz değil. Çünkü elimizde çok başarılı bir kadro var, 33 puan toplamış bir oyuncu grubu var. Bizim amacımız mevcut futbolculara en iyi şartları oluşturmak. Bugün 7 Türk oyuncu sahadaydı. Kadrosunda hemen hemen en fazla Türk oyuncu barındıran biziz herhalde. Bunlara şansta veriyoruz. Milli Takım'da oynayabilecek oyuncu sayısını artırıyoruz. Bu da ülke futboluna hizmet oluyor haliyle. Bu da bizim kulüp kültürümüz ve felsefemiz" diyerek sözlerini tamamladı.

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