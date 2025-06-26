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        Haberler Spor Futbol Süper Lig ikas Eyüpspor Eyüpspor, Caner Erkin'le yollarını ayırdı - ikas Eyüpspor Haberleri

        Eyüpspor, Caner Erkin'le yollarını ayırdı

        Süper Lig ekibi Eyüpspor, tecrübeli sol bek Caner Erkin'e teşekkür ederek yollarını ayırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 20:17 Güncelleme: 26.06.2025 - 20:17
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        Eyüpspor, Caner Erkin'le yollarını ayırdı!
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor, 37 yaşındaki sol bek oyuncusu Caner Erkin ile yollarını ayırdığını açıkladı.

        Eflatun-sarılı ekipten yapılan açıkalama şu ifadelere yer verildi:

        "Herşey İçin Teşekkürler Caner Erkin!

        Formamızı giydiği sürede hem sahadaki performansıyla hem de liderliğiyle takımımıza önemli katkılar sağlayan,

        Eyüpspor armasını taşıdığı her an gösterdiği mücadele, tecrübesi ve örnek duruşuyla camiamızda iz bırakan, 2023–2024 sezonunda elde ettiğimiz 1. Lig şampiyonluğumuzda ve kulüp tarihimizde bir ilki gerçekleştirerek Süper Lig’e yükselmemizin başrol oyuncularından olan kaptanımız Caner Erkin'e herşey için teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz.

        Yolun açık olsun Caner Erkin!"

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