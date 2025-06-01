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        Haberler Spor Futbol Süper Lig ikas Eyüpspor Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'nın acı günü - ikas Eyüpspor Haberleri

        Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'nın acı günü

        Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'un başkanı Murat Özkaya'nın babası Ömer Sıtkı Özkaya hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 12:59 Güncelleme: 01.06.2025 - 12:59
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        Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'nın acı günü
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        ikas Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'nın babası Ömer Sıtkı Özkaya vefat etti.

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ömer Sıtkı Özkaya'nın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

        TFF'nin internet sitesinden yayımlanan mesajda, "ikas Eyüpspor Başkanı Sayın Murat Özkaya'nın babası Ömer Sıtkı Özkaya'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Ömer Sıktı Özkaya'nın cenazesi, bugün ikindi namazına müteakip Eyüp Sultan Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecektir. Merhum Ömer Sıtkı Özkaya'ya Allah'tan rahmet; Özkaya ailesine, yakınlarına ve ikas Eyüpspor camiasına başsağlığı dileriz." denildi.

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