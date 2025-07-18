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        Haberler Spor Futbol Süper Lig ikas Eyüpspor Eyüpspor'a Brezilyalı sağ bek! - Futbol Haberleri

        Eyüpspor'a Brezilyalı sağ bek!

        Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, Brezilyalı sağ bek Lucas Felipe Calegari'yi transfer ettiğini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 17:50 Güncelleme: 18.07.2025 - 17:50
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        Eyüpspor'a Brezilyalı sağ bek!
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        Transfer çalışmalarını sürdüren ikas Eyüpspor, Brezilyalı sağ bek Lucas Felipe Calegari'yi kadrosuna kattı.

        Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 23 yaşındaki futbolcuyla 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzalandı.

        İmza töreninde açıklamalarda bulunan Eyüpspor Kulübü Asbaşkanı Fatih Kulaksız, oyuncunun bir ay önce kendilerine önerildiğini belirtti.

        Transfer sürecinin kolay olmadığını anlatan Kulaksız, şunları kaydetti:

        "Fluminense ile oldukça zorlu bir süreç yaşadık. Kulüpler Dünya Kupası'nda yer almaları ve iki ülke arasındaki ciddi saat farkı nedeniyle süreç bir hayli uzadı. Ama çok şükür, sonunda transferi tamamladık. Bu transferin gerçekleşmesindeki katkıları için Fluminense Yönetim Kurulu Üyesi Anibal Roux'a teşekkür ediyorum. Calegari'nin ikas Eyüpspor'a önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum."

        Eyüpspor'a geldiği için mutlu olduğunu belirten Lucas Felipe Calegari ise "Sizlerle birlikte başarılı bir sezon geçirmek için sabırsızlanıyorum. Bu güçlü ailenin bir parçası olmak benim için büyük bir onur. Birlikte çok güzel başarılara imza atacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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