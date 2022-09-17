Stat: Eyüp

Hakemler: Cihan Aydın, Mehmet Ali Akkor, Cem Özbay

Eyüpspor: Harun Tekin, Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 81 Ahmed Ildiz), Uğur Demirok, Fethi Özer (Dk. 28 Luccas Claro), Ömer Bayram, Sinan Kurt, İbrahim Akdağ (Dk. 70 Taşkın İlker), Sekidika (Dk. 70 Murat Uçar), Recep Niyaz (Dk. 81 Mete Kaan Demir), Pa Dibba, Eze

Beyçimento Bandırmaspor: Gkelios, Okan Alkan, Fatih Kuruçuk (Dk. 58 Holownia), Koutroumpis, Caner Cavlun, Mulumba, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 58 Mustafa Saymak), Levent Ayçiçek, Mehmet Özcan (Dk. 70 Kerim Avcı), Caner Hüseyin Bağ (Dk. 80 Manos), Atabey Çiçek

Goller: Dk. 49 Sekidika, Dk. 50 ve 90 Eze, Dk. 83 Pa Dibba (Eyüpspor), Dk. 58 Levent Ayçiçek (Beyçimento Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Dk. 26 Ömer Bayram, Dk. 45 Recep Niyaz, Dk. 85 Pa Dibba, Dk. 89 Ahmed Ildiz, Dk. 90+3 Eze (Eyüpspor), Dk. 40 Koutroumpis, Dk. 73 Okan Alkan (Beyçimento Bandırmaspor)