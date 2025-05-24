Eyüpspor: 2 - Antalyaspor: 1 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 37. hafta karşılaşmasında ikas Eyüpspor ile Onvo Antalyaspor kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Eyüpspor'a galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Mame Thiam ve 42'de Prince Ampem kaydetti. Konuk takımın tek golü ise 89. dakikada Adolfo Gaich'ten geldi.

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Bu sonucun ardından Eyüpspor 5 maç sonra kazandı ve 53 puana yükseldi. 3 maçtır kazanamayan Antalyaspor ise 44 puanda kaldı.

EYÜPSPOR LİGİ 53 PUANLA TAMAMLADI Bu sezon Süper Lig'e çıkan Eyüpspor, son haftayı BAY geçecek. Böylelikle İstanbul temsilcisi, lige çıktığı ilk sezonda 15 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 mağlubiyet alarak 53 puanla ligi tamamlamış oldu. Antalyaspor ise 38. ve son haftada sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.