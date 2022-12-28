EYT son dakika haberi… Uzun bir süredir gündemin önemli başlıklarından olan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusu çözüm buluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT yasası ile ilgili detayları kamuoyuna duyurdu. Hatırlanacağı gibi Erdoğan, EYT düzenlemesinin yeni yıla kalmadan tamamlanacağını duyurmuştu. Peki, EYT yasası ne zaman çıkacak, şartları belli oldu mu?

EYT ŞARTLARI NE OLACAK?

Beştepe'de emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusundaki düzenleme için bugün zirve yapıldı. Zirve sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuyla ilgili bir açıklama yaptı. İşte, EYT son dakika bilgileri...