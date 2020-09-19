Size bir olay anlatacağım, ağzınız açık kalacak. İkidir telefonuma yabancı bir numaradan İngilizce bir mesaj geliyor. Mesaj Google Translate'dan çevrilmiş çok belli, karışık bir yazı var.

Mesajda 'Seni kocan aldatıyor. Sen o kadar çirkin bir kadınsın ki muhtemelen eşin seninle para için beraber. Yoksa aldattığı kadına gitmişti' diyor. Sanki Kenan'ın kendi parası yokmuş gibi. Ben böyle şeylere takılmam çünkü kendimi ve kocamı biliyorum.