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Real Madrid Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Real Madrid Manchester City maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Devler liginde yarı finalin son gecesinde ekranlara gelecek zorlu mücadelede İngiliz devi Manchester City, deplasmanda kupayı en çok kazanan İspanyol temsilcisi Real Madrid'e konuk olmaya hazırlanıyor. Peki Real Madrid Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

04.05.2022 - 08:41 | Güncelleme: ABONE OL
EXXEN canlı izle! Real Madrid Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı bu akşam sona eriyor. Devler liginde yılın en dikkat çeken maçlarından biri olan Real Madrid Manchester City maçı saat 22:00'de başlayacak...

REAL MADRID MAN. CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi yarı final turu rövanş maçına sahne olacak Real Madrid Manchester City maçı bu akşam 22.00'de başlayacak ve Exxen'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Real Madrid: Courtois - Carvajal, Rüdiger, Alaba, Mendy - Modric, Casemiro, Kroos - Mbappé, Benzema, Vinicius.

Manchester City: Ederson, Walker, Aké, Laporte, João Cancelo, De Bruyne, Rodri, İlkay, Sterling, Foden, Jack Grealish

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