Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı bu akşam sona eriyor. Devler liginde yılın en dikkat çeken maçlarından biri olan Real Madrid Manchester City maçı saat 22:00'de başlayacak...

REAL MADRID MAN. CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi yarı final turu rövanş maçına sahne olacak Real Madrid Manchester City maçı bu akşam 22.00'de başlayacak ve Exxen'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Real Madrid: Courtois - Carvajal, Rüdiger, Alaba, Mendy - Modric, Casemiro, Kroos - Mbappé, Benzema, Vinicius.

Manchester City: Ederson, Walker, Aké, Laporte, João Cancelo, De Bruyne, Rodri, İlkay, Sterling, Foden, Jack Grealish

