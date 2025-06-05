Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Evlilik yıl dönümünde ağlatan fotoğraf!

        Evlilik yıl dönümünde ağlatan fotoğraf!

        Adana'nın Kozan ilçesinde, 25 yaşındaki Asiye Yaşar, Bursa Adliyesi duruşma salonunda silahlı saldırıda şehit olan eşi 26 yaşındaki Uzman Çavuş Nurettin Yaşar ile düğün albümünde yer alan fotoğrafları, 2'nci evlilik yıl dönümlerinde küçük kızı Nare Lina ile aynı mekanda ve aynı açılarla çektirerek sosyal medyada paylaştı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 11:57 Güncelleme: 05.06.2025 - 11:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Evlilik yıl dönümünde ağlatan fotoğraf!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bursa Adliyesi'nde geçen yıl 15 Aralık’ta duruşma sırasında tutuklu sanıklar Mertcan Akça (26) ile babası Köksal Akça'nın (54) öldüğü saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Yaşar’ın (26) cenazesi, düzenlenen askeri törenin ardından memleketi Adana’nın Kozan ilçesinde toprağa verildi.

        ŞEHİT EŞİNİN PARKASINI GİYMİŞTİ

        DHA'daki habere göre Asiye Yaşar, şehit eşinin parkasını giyip, kucağında o dönem 8 aylık olan kızı Nare Lina ile törene katılarak, gözyaşı döktü.

        "BERABER 1 DEFA KUTLAYAMAMIŞTIK"

        Eşinin şehit olduğu dönemde 18 aylık evli olan Asiye Yaşar, evliliklerinin 2’nci yıl dönümünde düğün albümünde yer alan fotoğrafları aynı mekan ve aynı açılarla küçük kızı Nare Lina ile çektirip, sosyal medyada paylaştı.

        "NASIL GÜZEL HAYALLER YAPMIŞTIK"

        Paylaşımına not düşen Yaşar, "İnsanın en çok güldüğü mutlu olduğu fotoğraflara içinin acıyarak bakması ne kadar ağır acı sevdiğim. Daha beraber 1 defa kutlayamamıştık canımın içi. Bu yıl kızımızla beraber kutlayacaktık, nasıl da güzel hayaller kurup planlar yapmıştık” ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #adana
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        5 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
        5 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
        Özgür Özel'e yeni soruşturma
        Özgür Özel'e yeni soruşturma
        Otoyol ücretleri her yıl kademeli olarak artacak
        Otoyol ücretleri her yıl kademeli olarak artacak
        Galatasaray'a yeni Mertens!
        Galatasaray'a yeni Mertens!
        Trump'tan 12 ülkeye seyahat yasağı
        Trump'tan 12 ülkeye seyahat yasağı
        "Herkesi yenebileceğimizi biliyorum!"
        "Herkesi yenebileceğimizi biliyorum!"
        Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy: 'İyi bir deneyim' sözü veriyoruz
        Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy: 'İyi bir deneyim' sözü veriyoruz
        Tarihi 'Orient Express', 64 yolcusuyla Sirkeci’ye ulaştı
        Tarihi 'Orient Express', 64 yolcusuyla Sirkeci’ye ulaştı
        Takip ettiği balık 30 kiloluktu... Öldüren dalış!
        Takip ettiği balık 30 kiloluktu... Öldüren dalış!
        Peş peşe acı haber! Baba ile kızı yürekleri yaktı!
        Peş peşe acı haber! Baba ile kızı yürekleri yaktı!
        Osimhen'de sıcak gelişme!
        Osimhen'de sıcak gelişme!
        Hava sıcak aşk daha da sıcak
        Hava sıcak aşk daha da sıcak
        Düz bir karın için 10 egzersiz!
        Düz bir karın için 10 egzersiz!
        İş insanına ofisinde kanlı infaz!
        İş insanına ofisinde kanlı infaz!
        Süper Lig'de Timo Werner yarışı!
        Süper Lig'de Timo Werner yarışı!
        "Yollarımızı ayırdık"
        "Yollarımızı ayırdık"
        Milli sporcuya silahlı tehdit ile darp!
        Milli sporcuya silahlı tehdit ile darp!
        Sporcuların beyan etmediği kazanç Maliye'den kaçamadı
        Sporcuların beyan etmediği kazanç Maliye'den kaçamadı
        "Bayramdan sonra ilk teklifimizi sunmuş olacağız"
        "Bayramdan sonra ilk teklifimizi sunmuş olacağız"
        Bayramda kalp ritminin bozulmaması için öneriler
        Bayramda kalp ritminin bozulmaması için öneriler
        Habertürk Anasayfa