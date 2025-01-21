Evlerin terasında kurduğu seralarda 4 mevsim organik tarım yapıyor

Gümüşoluk Mahallesi'nde yaşayan Kaçmaz, bahçesinde yetiştirdiği bazı sebzelerin soğuğa dayanamaması üzerine evinin terasına sera kurmaya karar verdi.

Kendisine ve oğluna ait yan binadaki terasa 40'ar metrekare iki sera inşa eden Kaçmaz, burada organik tarım yöntemlerini kullanarak domates, biber, çilek, salatalık, patlıcan, limon ve maydanoz yetiştirmeye başladı.

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Çatılara kurduğu oluk sistemiyle 60 tonluk depoda topladığı yağmur sularını damla sulama sistemiyle ürünleri için kullanan Kaçmaz, organik gübrelerle her mevsim ürün aldığı uğraşını torunlarına miras bırakmak istiyor.

72 yaşındaki Kaçmaz, yeniliklere açık ve meraklı biri olduğu için Kocaeli, Antalya, Adana gibi illerde tarım çalışmalarını incelediğini anlattı.

Bahçesinde yaptığı organik tarımda soğuk şartlarda domates ve marullarının yetişmediğini kaydeden Kaçmaz, bunun üzerine evinin çatı katındaki terasa kendine yetecek kadar sera inşa ettiğini aktardı.

"AYNI YAZ DOMATESİ GİBİ KOKUYOR"

Kaçmaz, çatı katına yaptığı seranın orta kattaki sıcaklık sayesinde kış aylarında alttan ısı aldığını belirterek, "Domates, biber, patlıcan, biber, salatalık yetiştiriyorum. Burada yetiştirilen ürünler iki haneye de yetiyor" diye konuştu.

Ürünlerde özellikle organik olması için hayvan gübresi kullandığına değinen Kaçmaz, kışın yetiştirdiği domateslerin yaz aylarındakiler gibi aromalı olduğunu dile getirdi.

Çatıya kurduğu sistemle yağmur sularını depoladığını söyleyen Kaçmaz, "Musluk suları kireçlenme yapıyor. Yağmur suyu oksijenli olduğu için ürünlerin yetişmesine fayda sağlıyor. Serada damla sulama sistemi kullanıyoruz. Toprak doyduğu zaman vanayı kapatıp depoyu dolduruyoruz. Depodaki suyu da bahçe sulamada kullanıyoruz" şeklinde konuştu.

Özellikle gençlere ve yaşlılara bu tür uğraşları tavsiye eden Kaçmaz, "İnsan hem üretken hem sağlıklı hem de huzurlu oluyor. Yediğin şeyleri de görüp sağlıklı yiyorsun" dedi.