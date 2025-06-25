Evler tahliye ediliyor! Rüzgarla başka bir ilçeye sıçradı! | Son dakika haberler | Son dakika haberleri

Evler tahliye ediliyor! Rüzgarla başka bir ilçeye sıçradı! | Son dakika haberler | Son dakika haberleri

İzmir'in Aliağa ilçesi Bozköy Mahallesi yakınlarındaki ormanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle Foça ilçesi Ilıpınar Mahallesi yönüne ilerledi.

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DHA'nın haberine göre bölgedeki dağlık alanda bulunan bazı evler tedbir amacıyla tahliye edilirken, iki evin zarar gördüğü öğrenildi.

"60 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ"

Yangınla ilgili bölgede bilgi veren Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, "12 evden 60 vatandaşımız tahliye edildi. Kullanılmayan evler de jandarma ekiplerince kontrol edildi. Orman Bölge İzmir Büyükşehir ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri çalışıyor. Yangın büyük. Bölgede tavuk çiftliği de var. Tam nedeni belli olmamakla beraber yangının elektrik tellerinden çıktığı söyleniyor. Çok üzgünüz" dedi.