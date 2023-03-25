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Evini ateşe verip sosyal medyadan paylaşan şüpheli gözaltına alındı

Bağcılar'da madde bağımlısı olduğu öne sürülen ve evini ateşe verdiği anları sosyal medyadan paylaşan şüpheli gözaltına alındı

Giriş: 25.03.2023 - 00:41 | Güncelleme: ABONE OL
Evini ateşe verip sosyal medyadan paylaşan şüpheli gözaltına alındı
Evini ateşe verip sosyal medyadan paylaşan şüpheli gözaltına alındı
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AA

Yavuz Selim Mahallesi 1102 Sokak'taki 3 katlı binanın çatı katında oturan Uğur Berat D, henüz belirlenemeyen nedenle evini ateşe verdi. Kısa sürede büyüyen alevler tüm daireyi ve çatıyı sararken, bina sakinleri hızlıca dışarı çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü.

Uğur Berat D'ye tepki gösteren bina sakinleri ile durumu yatıştırmaya çalışan polis ekipleri arasında arbede yaşandı. Polis, Uğur Berat D. ile bir bina sakinini gözaltına aldı.

Binanın ikinci katında oturan Yılmaz Acar'ın ağabeyi Veysel Acar, gazetecilere, şüphelinin daha önce evi yakacağını söylediğini ve kendi annesini evden gönderdiğini öne sürdü.

Uğur Berat D'nin, oturanlardan binayı boşaltmalarını istediğini anlatan Acar, kardeşinin ev baktığını ancak bulamadığını kaydetti.

Şüpheli hakkında savcılığa şikayette bulunulduğunu ifade eden Acar, Uğur Berat D'nin alkolik ve madde bağımlısı olduğunu, geceleri bağırarak çevreye rahatsızlık verdiğini ileri sürdü.

Bu arada, şüphelinin, evini ateşe verdiği anları sosyal medya hesabından paylaştığı görüldü.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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