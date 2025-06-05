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        Haberler Gündem 3. Sayfa Evin çatısında doğan bebek hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Evin çatısında doğan bebek hayatını kaybetti

        İzmir'in Bornova ilçesinde bir evin çatısında doğduğu öğrenilen ve sağlık ekiplerince battaniyeye sarılı halde bulunan bebek hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 19:29 Güncelleme: 05.06.2025 - 19:29
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        Çatıya terk edilen bebek öldü!
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        Gece saatlerinde ilçedeki bir evin çatısından gelen bağırma seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        Sağlık ekipleriyle birlikte evin çatısına çıkan ekipler battaniyeye sarılı şekilde yeni doğmuş bir bebek ve anneyi buldu. İlk müdahalenin ardından anne ve bebek hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan bebek doktorların müdahalesine rağmen yaşama tutunamadı. Annenin ise tedavisi tamamlandıktan sonra gözaltına alınacağı belirtildi.

        Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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