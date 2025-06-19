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        Haberler Gündem Evin bir odasını uyuşturucu imalathanesine çevirmişler: 1 tutuklama - Güncel haberler

        Evin bir odasını uyuşturucu imalathanesine çevirmişler: 1 tutuklama

        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, iklimlendirme sistemiyle evin bir odasında kenevir yetiştiren iki şüpheliden biri tutuklandı. Evde yapılan aramada 19 kilo 650 gram skunk maddesi ele geçirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 18:39 Güncelleme: 19.06.2025 - 18:39
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        Evini uyuşturucu imalathanesine çevirdi
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        Jandarma ve narkotik ekipleri, Serdivan ilçesindeki bir evde iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştirildiği ihbarı üzerine harekete geçti.

        Serdivan İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince, dün E.P. (41) ve S.H.M. (37) isimli şüphelilerin ikametlerine baskın yapıldı.

        Evde yapılan aramalarda; 19 kilo 650 gram skunk maddesi, iklimlendirme sistemi ve çeşitli bitkiler ele geçirildi.

        Gözaltına alınan iki şüpheliden E.P., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. S.H.M. adlı şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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