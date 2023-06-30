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Evde kolay, et kavurma tarifi: Lezzetli ve nefis et kavurma nasıl yapılır, tarifi nedir ve yemek malzemeleri neler?

Sade et kavurma tarifi: Lezzetli ve nefis kavurma nasıl yapılır, tarifi nedir ve malzemeleri neler?

Kurban Bayramı'nın gelmesiyle "Et kavurma nasıl yapılır?" sorusu da gündeme geldi. Kurban kesildikten sonra ikram edilmek için hazırlanacak olan et kavurmasının püf noktaları bulunuyor. İşte ağızda dağılan lokum kıvamında sade et kavurma tarifi ve püf noktaları…

Giriş: 30.06.2023 - 00:30 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Kurban Bayramı'nın en güzel yanlarından birisi de hiç kuşkusuz mis gibi kokan kavurma kokusudur. Paylaşmanın en güzel timsali olan bu bayramda özellikle daha az ete ulaşma imkanı olan kişiler ete doyacak. Kokusuyla ve tadıyla damaklarda unutulmaz bir lezzet bırakan sade et kavurma, özellikle Kurban Bayramı gibi özel bir günde manevi bir değer de taşıyor. Bu özel günde hazırlanacak olan etlerin en güzel hali ise etin tadını damaklarımızda hissedeceğimiz sade et kavurması tarifidir. Ancak özellikle kurban yeni kesildiği için etler normalden daha sert olacaktır. Bu nedenle et kavurmasının püf noktalarını bilmeniz büyük kolaylık sağlayacak ve etleriniz herkesten tam not alacak. Peki, lezzetli ve nefis kavurma nasıl yapılır, tarifi nedir ve malzemeleri neler? İşte sade et kavurma tarifi

  • SADE KAVURMA TARİFİ

    Malzemeler:

    500 gram kuşbaşı dana eti

    1 adet soğan

    1 tatlı kaşığı tuz

    2 yemek kaşığı zeytinyağı

    1 yemek kaşığı tereyağı

    1 çay kaşığı kekik

    1 çay kaşığı karabiber

    1 su bardağı sıcak su

  • *Dikkat! Eğer etlerin suyu az geliyorsa ekleyeceğiniz sıcak su seviyesini arttırabilirsiniz.

  • Sade et kavurma tarifinin pişirme önerisi

    Ocağın etler kavrulurken yüksek daha sonra kısık ateşte olmasına dikkat edin.

  • SADE ET KAVURMA NASIL YAPILIR?

    Çelik bir tencereyi iyice ısıtın ve etleri tencereye alın.

    Etler suyunu çekip tekrar salana dek yüksek ateşte kavurun.

    Etler kavrulurken soğanı küp küp doğrayın ve suyunu çekmiş olan etlere ekleyin.

    Zeytinyağını da gezdirin ve 3 dakika kadar bu şekilde kavurun. Daha sonra üzerine tereyağını ekleyin.

    Ardından kaynar suyu ekleyin. Karıştırın ve tencerenin kapağını kapatıp kısık ateşte pişmeye bırakın.

    Etler iyice yumuşayana dek yaklaşık 30 dakika bu şekilde pişirin.

    Etler yumuşayınca tuzunu ve baharatlarını ekleyip karıştırın ve ocağın altını kapatın.

  • KURBAN KAVURMASI NASIL YUMUŞAK OLUR? İŞTE SADE ET KAVURMASININ PÜF NOKTALARI!

    Etin sırt bölümünü kullanın

    Büyükbaş veya küçükbaş hayvanların her bölgesinden farklı yemekler yapılır. Kavurma için uygun olan kurban etinin en lezzetli yeri sırt kısmıdır. Kurbanın en lezzetli eti kontrfile, antrikot, T-Bone, pirzola olarak sıralanmaktadır.

    Lokum kıvamında kavurma yemek için de koyun ve kuzu etinin but ve kol kısmından, dana etinin ise sırt ve kol-kürek kısmından et almalısınız. Etleri ise kuşbaşı büyüklüğünde doğramanız daha iyi olur.

  • Eti mutlaka dinlendirin!

    Kurban etinden kavurma yapacaksanız, etin bir gün süre ile dinlenmesi gerekir. Ancak kurbanda etleri dinlendirmek çoğunlukla pek mümkün olmuyor. Hemen kesim sonrasında yemek isteyenler en azından minimum 3 saat dinlendirmeye bırakmalı. Daha lezzetli kavurmalar için etin dinlenmesi önemlidir.

    Kesimden sonra en az 3 saat dinlenen etin tadı daha lezzetli ve yumuşak olacaktır. Kolayca kavrulur ve yerken damağı yormaz. Eğer kurban eti sabahtan kesildiyse, akşama kadar serin bir yerde dinlendirip akşam yemeğinde lezzetli kavurma hazırlayabilirsiniz. Kurban etinden yumuşak kavurma nasıl yapılır diye merak ediyorsanız etin dinlendirilmesi lokum kıvamı için destekleyici bir unsurdur.

  • İçinin sulu kalması için mühürleme şart!

    İç yağı erittikten sonra, kavurma için hazırladığınız etleri yüksek ateşte mühürlemeniz oldukça önemli. Mühürleme işleminden geçen etler, daha yumuşak ve lezzetli olacaktır. Kavurma etini mühürlemek için tencerenizi ya da tavanızı iyice ısıtmayı unutmayın. Kurban eti pişirme tarifleri içinde bir tüyo da doğru zamanda tereyağı kullanılmasıdır. Mühürleme işleminden sonra bir parça tereyağı atarsanız etlerin daha yumuşak olmasını sağlarsınız.

     

  • Lezzet katacak iç yağları kullanın

    Lezzetli kavurmalarda kullanacağınız yağ tercihi, etin iç yağından olmalıdır. Yağı tava veya tencerede bir süre erittikten sonra, ete vereceği lezzeti tahmin edemezsiniz. İç yağ, ölçülü tüketildiğinde sağlıklı bir et olacaktır. Yemeklerinize lezzet verirken etin de yumuşacık kıvama gelmesine yardım eder. Kurban eti yumuşatma ile ilgili püf noktalarından biri iç yağın kullanılmasıdır.

  • Baharatlarla taçlandırın!

    Uzun süre kavurma işleminden sonra etin lezzetine lezzet katmak istiyorsanız, ocaktan almadan önce baharatları eklemelisiniz. Eğer kuru baharat kullanacaksanız servisten birkaç dakika önce ilave etmek yeterli olabilir. Taze baharatlar eklenecek ise yine servisten 10 dakika önce etle beraber kavrulması uygundur. Tuz ise en son atılacak baharattır. Tuz, etin asit oranını etkileyeceği için pişme süresini uzatır.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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