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        Haberler Bilgi Yaşam Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 2025 Ocak zamlı evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı

        Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 2025 Ocak zamlı evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakım maaşı yatırılıyor. Her ayın belli tarihlerinde yatırılan evde bakım parasının sorgulama işlemi e devlet ve sms üzerinden gerçekleşiyor. 2025 Ocak zammı sonrası evde bakım yardımı desteği 9 bin 77 liradan 10 bin 125 liraya yükseldi. Peki Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.01.2025 - 09:41 Güncelleme: 13.01.2025 - 09:41
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        • 1

          2025 Ocak zamlı evde bakım maaşı yatan iller sorgulanıyor. Aralık ayı enflasyon oranlarının belli olmasının ardından 6 aylık enflasyon farkı ile emekli, memur zammının yanında evde bakım maaşına ne kadar zam geleceği de netlik kazanmış oldu. Peki Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

        • 2

          EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATAR?

          İllere göre ödeme tarihleri değişen evde bakım maaşları her ayın 15 ila 31’i arasında yatırılıyor.

          Ancak ödemeler illere göre farklı tarihlerde yapılabiliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evde bakım maaşı ödemelerinin başladığını resmi kaynaklar üzerinden duyuruyor.

        • 3

          SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

          Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

          E DEVLET İLE SORGULAMA

          Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını SMS veya e-Devlet sistemi üzerinden sorgulayabilirsiniz.

          Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

        • 4

          EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

          Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

          1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

          2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

          3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

          Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

        • 5
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