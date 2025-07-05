Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? 2025 Temmuz zammı ile evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL?
Temmuz ayında evde bakım yardımı alacak olan vatandaşların gözü Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan gelecek ödeme açıklamasına çevrildi. Her ay düzenli olarak hesaplara yatırılan evde bakım maaşları, il il farklı tarihlerde yatmaya başlıyor. Temmuz ayından itibaren ödenecek sosyal yardımlar da buna bağlı olarak artırıldı. Peki Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? 2025 Temmuz zammı ile evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL?
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Evde bakım maaşı yatacağı tarih temmuz ayı itibariyle araştırılıyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından, yılın ikinci yarısında uygulanacak memur maaş katsayısı da belli oldu. Temmuz zammıyla birlikte evde bakım maaşı arttı. Peki Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? 2025 Temmuz zammı ile evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL?
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EVDE BAKIM MAAŞI TEMMUZ 2025 ZAMMI NE KADAR OLDU?
Evde bakım maaşı memura yapılan 15.57'lik zammın ardından 10.125 TL'den 11.702 TL'ye yükseldi.
EVDE BAKIM MAAŞI ŞARTLARI
Evde bakım maaşı alabilmek için sağlık kurulu raporunda ağır engelli olduğunun belirtilmesi, günlük hayatın alışılmış, tekrar eden gereklerini önemli ölçüde yerine getirememesi nedeniyle hayatını başkasının yardımı ve bakımı olmadan devam ettiremeyecek derecede düşkün olması gerekir.
Evde bakım maaşı bağlatılabilmesi için her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelirin net asgari ücretin 3’te 2’sinden az olması gerekiyor. 2025 yılı itibarıyla evde bakım maaşı bağlatılabilmesi için hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelirin 14.736,45 TL’nin altında olması şartı aranıyor. Hane içinde birden fazla bakıma ihtiyacı olan engelli bulunması halinde, ikinci engelli birey, iki kişi sayılıyor. Örneğin bir anne ve iki engelli çocuğunun yaşadığı ailenin kişi başına geliri hesaplanırken toplam gelirler 3’e değil, 4’e bölünerek kişi başına gelir hesaplanıyor.
Bu yıl ocak-haziran döneminde 10.125,56 TL olan engellilerin evde bakım maaşı temmuz ayından itibaren 11.702,11 TL’ye yükselecek.
Bakıma muhtaç engellilerin özel bakım merkezlerinde bakımı için ödenen tutar da 20.251 TL’den 23.404 TL’ye çıkacak.
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EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Evde bakım yardımı her ayın 15'nden sonra yatırılmaya başlanıyor.
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