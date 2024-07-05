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        Haberler Bilgi Ekonomi Evde bakım maaşı ne kadar oldu? 7 Temmuz Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama! Engelli aylığı ve evde bakım aylığı kaç lira oldu?

        Evde bakım maaşı ne kadar oldu? 7 Temmuz 2024 Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen evde bakım maaşının bu ay zamlı yatıp yatmayacağı gündemde yer alıyor. Evde bakım parası SMS veya e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Ocak ayında 7608 TL olan bakım parası Temmuz ayında zamlandı. Peki Evde bakım maaşı ne kadar oldu? Temmuz ayı Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.07.2024 - 15:03 Güncelleme: 07.07.2024 - 00:00
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        • 1

          Haziran enflasyon oranı açıklanmasıyla beraber evde bakım maaşı ücreti merak konusu oldu. Evde bakım maaşı ise şuan 7608,77 lira olarak ödeniyor. Zamlı evde bakım maaşı açıklanan memur zammı sonrasında belli oldu. Peki Evde bakım maaşı ne kadar oldu? 6 Temmuz 2024 Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama sayfası ve tüm bilgiler

        • 2

          TEMMUZ EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

          Evde bakım aylıkları her ayın 15'inden itibaren hesaplara geçiyor. Evde bakım maaşlarının durumu ise https://www.turkiye.gov.tr/ashb-engelli-evde-bakim-odeme-sorgu adresinden sogulanabiliyor.

          EVDE BAKIM MAAŞI KİMLERE VERİLİR?

          Evde bakım maaşı ağır engelli raporu olan, hastalığı nedeniyle tuvalet, beslenme, giyinme, temizlik, merdiven inip çıkma gibi ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayan vatandaşlara veriliyor.

          EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA

          Evde bakım maaşı e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından şifre ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulanabiliyor.

          Evde bakım parası ayrıca SMS ile de öğrenilebiliyor. Bunun için BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak sorgulama yapılabiliyor

        • 3

          ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

          Evde bakım maaşı ise şuan 7608,77 lira olarak ödeniyor. Zamlı evde bakım maaşı açıklanan memur zammı sonrasında belli oldu.

          Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyonunu yüzde 1,64, yıllık enflasyonu da yüzde 71,60 olarak açıkladı. Ocak – haziran dönemi enflasyonu yüzde 24,73 olarak gerçekleşti.

          Buna göre, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına temmuz ayında yüzde 24,73 oranında zam yapılacak. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise yüzde 19,31 oranında zamlanacak.

          Evde bakım maaşı 2024 Temmuz zammıyla birlikte 9 bin 77 TL oldu.

        • 4
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