EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

2024 memur ve emekli zam oranı belli oldu. Evde bakım desteği 5097.96 lira olarak ödeniyordu. Memur ve emekli zam oranı ile evde bakım aylığı tutarı da güncelleniyor. Memur maaşlarına gelen zamla birlikte bu ücretlere de yüzde 49,25 oranında zam yapıldı.