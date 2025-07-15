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        Haberler Dünyadan Eva Longoria yönetmen koltuğuna dönüyor - magazin haberleri

        Eva Longoria yönetmen koltuğuna dönüyor

        Eva Longoria, ilk uzun metraj yönetmenlik denemesi 'Flamin' Hot'ın başarısının ardından, Xochitl Gonzalez'in çok satan romanı için kamera arkasına geçecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.07.2025 - 11:05 Güncelleme: 15.07.2025 - 11:05
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        Yönetmen koltuğuna dönüyor
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        Sinema kariyerine oyunculuğun yanı sıra yönetmenlik tecrübesini de ekleyen Eva Longoria, yönetmenlik deneyimine bir film daha ekliyor.

        50 yaşındaki oyuncu, Xochitl Gonzalez'in 'Anita de Monte Laughs Last' adlı romanının sinema uyarlamasını yönetecek.

        Roman, yarı Dominikli yarı ABD'li öğrenci Raquel’in, 1980’lerde şüpheli bir şekilde ölen yetenekli Latin sanatçı Anita de Monte’nin gölgede kalmış eserlerini keşfetmesiyle başlıyor. İki kadının hayatı, yaratıcılık ve sınıf üzerinden kesişirken, hikâye “elit sanat çevrelerinde kim hatırlanır, kim unutulur?” sorusunu soruyor.

        'Eva Longoria: İspanya'yı Ararken' programının sunuculuğunu üstlenen Eva Longoria, birkaç yıl boyunca televizyon dizileri yönettikten sonra, 2023'te ilk uzun metrajlı filmi 'Flamin' Hot'ın yönetmen koltuğuna oturmuştu.

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        #Eva Longoria
        #yönetmen
        #sinema

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