Eva Longoria, deniz sezonunu açtı

Eva Longoria, İspanya'nın Marbella şehrinde ailesiyle tatile çıktı. 50 yaşındaki ABD'li oyuncu, eşi Jose Baston, 6 yaşındaki oğlu Santiago ile deniz ve güneşin tadını çıkardı.

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Eva Longoria, kumsalda oğluyla oyunlar oynayarak bir hayli keyifli anlar yaşadı.

Eva Longoria ile Jose Baston, bir ara oğullarına birlikte sarılırken fotoğraflandı.

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Bikini üzerine giydiği deniz elbisesiyle kumsalda oturduğu görülen Eva Longoria, eşi Jose Baston ile sarılıp öpüşürken de objektiflere yansıdı.

Eva Longoria, 2013'te tanıştığı Jose Baston ile 2016'da evlendi. Baston’ın, ilk eşi Natalia Esperón’dan 29 yaşında Natalia adında bir kızı ve 21 yaşında Mariana ve Jose adında ikizleri var.

Eva Longoria, eşinin önceki evliliğinden olan çocuklarıyla da iyi bir ilişkiye sahip. Geçtiğimiz aylarda üvey kızı Mariana ile alışveriş yaparken objektiflere yansımıştı.

Longoria, Baston'dan önce, 2000 - 2004 arasında oyuncu Tyler Christopher ile 2007 - 2011 arasında da basketbolcu Tony Parker ile evliydi.

Eva Longoria, geçen yıl aralık ayında üvey kızı Mariana Baston ile Beverly Hills'te alışveriş turu yaparken görüntülendi