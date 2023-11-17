Ev yapımı mantı tarifi! Mantı nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Mantı, Türk mutfağının en sevilen yemeklerinden biridir. İç harcı ve sosuyla farklı lezzetlere sahip olabilen mantı, hem ana yemek hem de atıştırmalık olarak servis edilebilir. İşte ev yapımı mantı tarifi...
Giriş: 17.11.2023 - 17:15 Güncelleme: 17.11.2023 - 17:15
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Mantı yapmak için gerekli malzemeler oldukça basittir. Bu malzemeleri kolayca temin edebilir ve kısa sürede evinizde misafirlerinizin tarif isteyeceği mantıyı yapabilirsiniz.
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MANTI MALZEMELERİ NELERDİR?
Mantı Malzemeleri:
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EV YAPIMI MANTI NASIL YAPILIR?
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Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları