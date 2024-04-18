YAPILIŞI:

Önce köftesini yapmak için yukarıdaki tüm malzemeleri yoğurma kabına alın. Dağılmasına mani olmak için köfteyi iyice yoğurun. Yoğurduğunuz köfteyi birkaç saat dolapta dinlendirin.

Bu sırada tezgaha tepsi büyüklüğünde yağlı kağıdı yerleştirin. Üzerine köfte harcını koyarak ikinci yağlı kâğıdı da üzerine yerleştirin ve kapatın. Oklava yardımı ile 1 santimetre kalınlığında açın.