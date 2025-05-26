EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe Beko yurda döndü

MELİH MAHMUTOĞLU: TÜM KUPALARI ALMAK İSTİYORUZ

Kaptan Melih Mahmutoğlu, kupayla taraftarların bulunduğu alana giderken, karşılıklı tezahüratlar yapıldı. Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Mahmutoğlu, takımla gurur duyduğunu belirterek, "Bu takım bu kupayı hak ettiğini bütün sene gösterdi. Taraftarımıza, ülkemize, camiamıza bu kupa armağan olsun. Fenerbahçe her zaman buralarda; Final Four’da, şampiyonluklarda. Çalışan tüm ekiple gurur duyuyorum, gerçekten burada emek çok. Herkes bu kupayı kazanmak için çok emek verdi. Sonunda da kupaya ulaştığımız için çok mutluyuz. Önümüzde Türkiye Ligi var. Onu da kazanacağız. Tüm kupaları almak istiyoruz, çünkü bu camia bunu hak ediyor" ifadelerini kullandı.