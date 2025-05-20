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        Haberler Bilgi Spor EuroLeague Final Four ne zaman? Fenerbahçe Beko- Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Final Four için geri sayım! EuroLeague Final Four ne zaman oynanacak?

        THY EuroLeague'de Final Four heyecanı basketbolseverleri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Avrupa basketbolunun en prestijli organizasyonunda çeyrek final serileri tamamlandı ve dört dev kulüp adını Dörtlü Final'e yazdırdı. Tarihi bir başarıya imza atan Fenerbahçe Beko, Final Four'a yükselerek Türk basketbolunda bir kez daha gurur kaynağı oldu. Peki, EuroLeague Final Four ne zaman? Fenerbahçe Beko- Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.05.2025 - 18:50 Güncelleme: 20.05.2025 - 18:50
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        • 1

          EuroLeague’de Dörtlü Final heyecanı kapıda! Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, nefes kesen çeyrek final serisinin ardından adını Final Four’a yazdırdı ve gözünü şampiyonluğa dikti. Sarı-lacivertliler, yarı finalde Yunan devi Panathinaikos ile kozlarını paylaşacak. Diğer temsilcimiz Anadolu Efes ise aynı rakibine 75-67 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Basketbol tutkunlarının merakla beklediği Fenerbahçe - Panathinaikos karşılaşmasının tarihi, saati ve yayın bilgileri netleşti. İşte detaylar...

        • 2

          FENERBAHÇE EUROLEAGUE FİNAL FOUR NE ZAMAN?

          THY EuroLeague Final Four Fenerabahçe - Panathinaikos maçı 23 Mayıs Cuma günü saat 18:00'de Abu Dabi'de gerçekleşecek.

        • 3

          FENERBAHÇE EUROLEAGUE FİNAL FOUR MAÇI HANGİ KANALDA?

          Karşılaşma S Sport Plus kanalından canlı olarak yayınlanacak.

        • 4

          FİNAL FOUR KARŞILAŞMA TAKVİMİ

          Temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in de mücadele ettiği EuroLeague'de Final Four'un adresi belli oldu. 2025 Final Four'u 23-25 Mayıs'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'deki 18 bin kapasiteli Etihad Arena'da gerçekleşecek. Organizasyonda 23 Mayıs Cuma günü yarı finaller, 25 Mayıs'ta ise üçüncülük ve final maçı oynanacak.

        • 5

          2023-24 sezonunun kazananı Panathinaikos olmuştu. Fenerbahçe ise o sezonu dördüncü sırada bitirmişti. Bir önceki yılın Final Four'unda Fenerbahçe, Panathinaikos ve Olimpiakos yer almıştı. Bu yıl dörtlü finalde boy göstermeyen ekip ise geçtiğimiz sezonun katılımcılarından Real Madrid oldu.

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