Euroleague Final Four Abu Dhabi'de!

2025 Final Four'unun 23-25 Mayıs'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'de oynanacağı açıklandı.

Temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in de mücadele ettiği EuroLeague'de Final Four'un adresi belli oldu. 2025 Final Four'u 23-25 Mayıs'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'deki 18 bin kapasiteli Etihad Arena'da gerçekleşecek. Organizasyonda 23 Mayıs Cuma günü yarı finaller, 25 Mayıs'ta ise üçüncülük ve final maçı oynanacak.

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Öte yandan 23 Mayıs - 25 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek organizasyonun biletleri 26 Şubat tarihinde satışa sunulacak.