Euroleague 20 takımla oynanacak

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu THY Euroleague'de takım sayısı 18'den 20'ye çıkıyor.

Euroleague'den yapılan açıklamada, Ticari Varlıklar Kurulu'nun, yeni sezondan itibaren ligdeki takım sayısının 18'den 20'ye çıkarılma önerisini onayladığı bildirildi.

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Açıklamada önerinin nihai onay için genel kurula sunulacağı ve gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı aktarıldı.

DUBAI, VALENCIA VE HAPOEL TEL AVİV YER ALACAK

Euroleague'in 20 takıma çıkması halinde organizasyona katılacak yeni ekipler de belli oldu. Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Dubai ile İspanyol takımı Valencia'nın gelecek sezon Euroleague'de yer alması bekleniyor. Eurocup şampiyonu İsrail ekibi Hapoel Tel Aviv de Euroleague'in bir diğer ekibi olacak. Uzun yıllardır Euroleague'de mücadele eden Alman temsilcisi ALBA Berlin ise gelecek sezon dev ligde yer almayacağını açıklamıştı.