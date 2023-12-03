Euro 2024 ne zaman başlayacak? Euro 2024'de Türkiye'nin rakipleri ve maç takvimi belli oldu!
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası grup kura çekimi için dün itibariyle gerçekleştirildi. Elemelerde D Grubu'nu lider bitiren ve kura çekimine 2. torbadan katılmayı başaran A Milli Futbol Takımımız'ın rakiplerinin kimler olduğu, maçlarının ne zaman ve nerede oynanacağı ile ilgili bilgileri derledik. İşte, konuya dair detaylar...
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Euro 2024 kura çekimi için geri sayım sona erdi ve millilerimizin rakipleri ile kupa yolu belli oldu. Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran ile 14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek turnuvada milli takımımız A Grubu'nda mücadele edecek. İşte, ayrıntılar...
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EURO 2024 F GRUBU
TÜRKİYE,
Portekiz,
Çekya,
Play-offlardan gelecek takım: (Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan, Lüksemburg)
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F Grubu'ndaki maç programı şu şekilde:
18 Haziran 2024:
Türkiye-C yolu play-off galibi (Dortmund)
Portekiz-Çekya
22 Haziran 2024:
Türkiye-Portekiz (Dortmund)
C yolu play-off galibi-Çekya
26 Haziran 2024:
Çekya-Türkiye (Hamburg)
C yolu play-off galibi-Portekiz
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EURO 2024 GRUPLARI
A GRUBU: Almanya, İskoçya, Macaristan, İsviçre
B GRUBU: İspanya, Hırvatistan, İtalya, Arnavutluk,
C GRUBU: Slovenya, Danimarka, Sırbistan, İngiltere
D GRUBU: Hollanda, Avusturya, Fransa, (Polonya, Galler, Finlandiya, Estonya)
E GRUBU: Belçika, Slovakya, Romanya, (İsrail, Bosna Hersek, Ukrayna, İzlanda)
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