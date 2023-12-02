EURO 2024 para ödülleri onaylandı
Almanya'nın ev sahipliği yapacağı 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) katılacak takımlara dağıtılacak para ödülü onaylandı
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UEFA'dan yapılan açıklamaya göre UEFA İcra Komitesi, 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek EURO 2024'e katılacak takımlara dağıtılacak para ödülünü duyurdu.
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EURO 2024'e katılacak takımlara dağıtılacak para ödülü miktarı, EURO 2020 ile aynı seviyede, yani toplam 331 milyon avro olarak onaylandı. Turnuvaya katılacak takımlara para ödülü dağıtım sistemi şu şekilde oldu:
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Katılım ücreti: 9,25 milyon avro
Maç bonusu: Galibiyet için 1 milyon avro ve beraberlik için 500 bin avro
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Son 16 turuna katılma hakkı: 1,5 milyon avro
Çeyrek finale kalma hakkı: 2,5 milyon avro
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Yarı finale kalma hakkı: 4 milyon avro
İkinci olana 5 milyon avro tutarında ek ödeme verilecek.
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EURO 2024 şampiyonuna 8 milyon avro tutarında ek ödeme yapılacak.
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Şampiyon takımın gruptaki 3 maçını da kazanması durumunda alabileceği maksimum para ödülü 28,25 milyon avro olacak.
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Öte yandan, Türkiye'nin de B Ligi'nde mücadele edeceği 2024-2025 UEFA Uluslar Ligi kura çekiminin, 8 Şubat 2024'te Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek törenle yapılacağı belirtildi.