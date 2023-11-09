Bu gök manzaralarının Hubble Uzay Teleskobu ve diğerleri tarafından gözlemlenmiş olmasına rağmen, Euclid'in anlık görüntülerinin "gökyüzünün bu kadar geniş bir alanı boyunca ve evrenin çok uzaklarına bakan keskin astronomik görüntüler" verdiği belirtildi.