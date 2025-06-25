Etiyopya telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Etiyopya'da hangi alan adı uzantısı kullanılır?

Etiyopya telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Etiyopya'da hangi alan adı uzantısı kullanılır?

Doğu Afrika’nın kalbinde yer alan Etiyopya, binlerce yıllık tarihi, kültürel çeşitliliği ve farklı etnik yapılarıyla dikkat çeken, Afrika’nın yükselen ülkelerinden biridir. Ekonomik, diplomatik ve teknolojik gelişmelerle birlikte Etiyopya, küresel sistemde giderek daha fazla yer buluyor. Bu uluslararası entegrasyon sürecinde Etiyopya telefon kodu, para birimi, plaka kodu ve alan adı uzantısı gibi teknik bilgiler de ön plana çıkıyor. Günümüzde hem ticaret hem turizm hem de dijital projeler için bu tür kodların bilinmesi önemli hale gelmiştir. Uluslararası seyahatler, para transferleri, araç tescil işlemleri ve internet üzerinden yapılacak işlemler için bu temel bilgiler sıkça karşımıza çıkar. Şimdi Etiyopya'nın bu kod sistemlerini ayrıntılı biçimde ele alalım.

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ETİYOPYA TELEFON KODU NEDİR?

Etiyopya telefon kodu +251’dir. Bu kod, ülke ile uluslararası telefon görüşmeleri yapmak isteyen herkesin numaranın başına eklemesi gereken ön koddur. Örneğin Türkiye’den Etiyopya’ya telefon edilmek istendiğinde önce +251 tuşlanır, ardından şehir kodu ve numara çevrilir.

Telefon koduyla ilgili detaylar:

+251 yalnızca Etiyopya’ya özgüdür.

Sabit ve mobil hatlarda aktif olarak kullanılır.

Ülkedeki başlıca operatörler Ethio Telecom ve Safaricom Ethiopia’dır.

Kırsal alanlarda dahi mobil kapsama her geçen gün genişlemektedir.

VOIP ve internet üzerinden sesli aramalar da hızla yaygınlaşmaktadır.

Etiyopya'nın iletişim altyapısı geçmişte sınırlı olsa da son yıllarda büyük yatırımlar yapılmış ve özellikle mobil iletişim hızla gelişmiştir. 4G hizmetlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte internet altyapısı da güçlenmiş, dijitalleşme yolunda önemli adımlar atılmıştır.

REKLAM ETİYOPYA PARA BİRİMİ NEDİR? Etiyopya'nın resmi para birimi Birr’dir ve uluslararası kodu ETB olarak belirtilir. Birr, Etiyopya Merkez Bankası tarafından yönetilmektedir ve ülkenin finansal bağımsızlığının önemli simgelerinden biridir. Para birimiyle ilgili detaylar: 1 Birr = 100 santim olarak hesaplanır (alt birimi pratikte pek kullanılmaz).

Banknotlar: 1, 5, 10, 50, 100 ve 200 Birr.

Madeni paralar: 1, 5, 10, 25 ve 50 santim ile 1 Birr.

Döviz kuru devlet kontrolündedir ve resmi kur ile piyasa kuru arasında farklılık olabilir. Etiyopya’da nakit ödeme halen çok yaygındır. Büyük şehirlerde kredi kartı ve elektronik ödeme sistemleri sınırlı şekilde kullanılabilmektedir. Özellikle turistik bölgelerde döviz büroları ve bankalar aracılığıyla para bozdurma işlemleri gerçekleştirilebilir. Mobil ödeme sistemleri de son yıllarda gelişim göstermektedir. REKLAM ETİYOPYA PLAKA KODU NEDİR? Etiyopya plaka kodu uluslararası taşıtlarda "ETH" olarak tanımlanır. Ülke içinde kullanılan plakalar ise farklı bir sistemle düzenlenmiştir. Plaka sistemine dair bilgiler: Plakalar genelde mavi zemin üzerine beyaz yazılıdır.

Araç plakalarında eyalet ve bölge kodları yer alabilir.

Diplomatik, resmi ve ticari araçlar için özel plaka renkleri ve formatları bulunur.

Kayıt işlemleri Etiyopya Ulaştırma Bakanlığı tarafından yürütülür.

Özel taksi ve toplu taşıma araçlarının plakaları da farklı renkte olabilir. Araç kayıt ve plaka sistemi ülkenin ulaştırma ve güvenlik sistemleri açısından büyük önem taşır. Özellikle Addis Ababa gibi büyük şehirlerde araç trafiği ve kayıt işlemleri yoğun biçimde yürütülmektedir. REKLAM ETİYOPYA ALAN ADI UZANTISI NEDİR? Etiyopya’nın alan adı uzantısı ".et" şeklindedir. Bu ülke kodu üst seviye alan adı (ccTLD), Etiyopya merkezli şirketler, kurumlar ve bireyler tarafından kullanılmaktadır.

Alan adına dair bilgiler: .et uzantısı, Etiyopya’ya özgü internet sitelerini temsil eder.

Yönetimi Ethiopian Telecommunications Corporation tarafından sağlanır.

.gov.et, .edu.et ve .com.et gibi alt uzantılar da kullanılır.

Kullanımı henüz yaygın değildir ancak dijitalleşme sürecinde büyüme göstermektedir. Etiyopya dijitalleşme yolunda ilerlerken, internet altyapısını da güçlendirmektedir. E-devlet uygulamaları, online bankacılık ve e-ticaret siteleri sayesinde .et uzantılı sitelerin sayısı zamanla artış göstermektedir.