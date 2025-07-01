Eti Maden İşletmeleri 469 sürekli işçi alımı yapıyor. Proses işçisi olarak işe alınacak adayların 7-11 Temmuz arasında İŞKUR üzerinden başvuru yapması gerekiyor. İşçilerin elektrik, iklimlendirme, makine, kimya, lojistik, harita gibi bölümlerden mezun olması gerekiyor. İşte, 469 daimi işçi alımı hakkında tüm detaylar...