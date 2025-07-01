Eti Maden İşletmeleri 469 sürekli işçi alıyor: İşçi alımı başvuru tarihleri nedir?
Eti Maden İşletmeleri, Balıkesir, Eskişehir ve Kütahya'da istihdam etmek üzere 469 sürekli işçi alımı yapıyor. Tamamı 'proses işçisi' olarak alınacak personeller için başvurular 7-11 Temmuz'da İŞKUR üzerinden alınacak. İşte, ETİ Maden İşletmeleri 469 işçi alımı detayları...
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Eti Maden İşletmeleri 469 sürekli işçi alımı yapıyor. Proses işçisi olarak işe alınacak adayların 7-11 Temmuz arasında İŞKUR üzerinden başvuru yapması gerekiyor. İşçilerin elektrik, iklimlendirme, makine, kimya, lojistik, harita gibi bölümlerden mezun olması gerekiyor. İşte, 469 daimi işçi alımı hakkında tüm detaylar...
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ETİ MADEN İŞLETMELERİNE 469 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI YAPIYOR
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre 469 sürekli işçi alımı yapılacak. İşçi dağılımı şöyle olacak:
Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğüne (Bandırma/Balıkesir) 110,
Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğüne (Bigadiç/Balıkesir) 39,
Kırka Bor İşletme Müdürlüğüne (Seyitgazi/Eskişehir) 214
Emet Bor İşletme Müdürlüğüne (Emet/Kütahya) 106 olmak üzere toplam 469 sürekli işçi alımı yapılıyor.
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ETİ MADEN İŞLETMELERİNE 469 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI KADRO DAĞILIMI
Eti Maden İşletmeleri 469 sürekli işçinin tamamını 'proses işçisi' olarak istihdam edecek.
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BAŞVURU TARİHLERİ NEDİR?
Eti Maden İşletmeleri'ne proses işçisi olarak başvurular 7-11 Temmuz 2025 tarihlerinde İŞKUR üzerinden yapılacak.
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ETİ MADEN İŞLETMELERİNE 469 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI ŞARTLARI
- 25-35 yaşları arası,
- Meslek lisesi mezunu,
- Askerlikle ilişiği olmayan işçi aranıyor.