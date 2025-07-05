Eti Maden İşletmeleri 469 sürekli işçi alımı başvuru tarihleri ve kadro dağılımı nedir?
Eti Maden İşletmeleri, 469 sürekli işçi alımı için düğmeye bastı. Proses işçisi kadrosunda görevlendirilecek adayların, 7-11 Temmuz tarihleri arasında İŞKUR üzerinden başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Başvuru yapacak adayların; elektrik, iklimlendirme, makine, kimya, lojistik, harita gibi teknik bölümlerden mezun olmaları şart koşuluyor. İşte, başvuru şartları, aranan nitelikler ve 469 daimi işçi alımına dair merak edilen tüm ayrıntılar...
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Eti Maden İşletmeleri, Balıkesir, Eskişehir ve Kütahya’da görevlendirilmek üzere toplam 469 sürekli işçi alımı gerçekleştirecek. Tamamı "proses işçisi" kadrosunda istihdam edilecek personeller için başvuru süreci 7-11 Temmuz tarihleri arasında İŞKUR aracılığıyla yapılacak. Adayların başvuru şartlarını dikkatle incelemeleri gerekiyor. İşte, Eti Maden’in 469 daimi işçi alımıyla ilgili tüm detaylar ve başvuru sürecine dair önemli bilgiler...
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ETİ MADEN İŞLETMELERİNE 469 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI YAPIYOR
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre 469 sürekli işçi alımı yapılacak. İşçi dağılımı şöyle olacak:
Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğüne (Bandırma/Balıkesir) 110,
Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğüne (Bigadiç/Balıkesir) 39,
Kırka Bor İşletme Müdürlüğüne (Seyitgazi/Eskişehir) 214
Emet Bor İşletme Müdürlüğüne (Emet/Kütahya) 106 olmak üzere toplam 469 sürekli işçi alımı yapılıyor.
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ETİ MADEN İŞLETMELERİNE 469 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI KADRO DAĞILIMI
Eti Maden İşletmeleri 469 sürekli işçinin tamamını 'proses işçisi' olarak istihdam edecek.
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BAŞVURU TARİHLERİ NEDİR?
Eti Maden İşletmeleri'ne proses işçisi olarak başvurular 7-11 Temmuz 2025 tarihlerinde İŞKUR üzerinden yapılacak.
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ETİ MADEN İŞLETMELERİNE 469 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI ŞARTLARI
- 25-35 yaşları arası,
- Meslek lisesi mezunu,
- Askerlikle ilişiği olmayan işçi aranıyor.