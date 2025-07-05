Eti Maden İşletmeleri, Balıkesir, Eskişehir ve Kütahya’da görevlendirilmek üzere toplam 469 sürekli işçi alımı gerçekleştirecek. Tamamı "proses işçisi" kadrosunda istihdam edilecek personeller için başvuru süreci 7-11 Temmuz tarihleri arasında İŞKUR aracılığıyla yapılacak. Adayların başvuru şartlarını dikkatle incelemeleri gerekiyor. İşte, Eti Maden’in 469 daimi işçi alımıyla ilgili tüm detaylar ve başvuru sürecine dair önemli bilgiler...