Satılamayan kurbanlıkları Et ve Süt Kurumu alacak! 2025 ESK büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık alım fiyatları ne kadar?
Dört gün süren Kurban Bayramı, 9 Haziran Pazartesi günü sona eriyor. Yetiştiriciler ise satamadıkları kurbanlıklar için nasıl bir yol izleneceğini merak ediyor. Konuyla ilgili araştırmalar sürerken Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan açıklama geldi. Bakan Yumaklı, hayvanlarını kurban pazarlarına sevk edemeyen üreticilerin kurbanlıklarını belirli şartların sağlanması üzerine Et ve Süt Kurumu (ESK) olarak alacaklarını duyurdu. Peki, satılamayan kurbanlıklar kilosu kaç liradan satın alınacak? Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık kg alım fiyatı ne kadar? İşte 2025 Et ve Süt Kurumu kurbanlık alım fiyatları!
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6 Haziran Cuma günü başlayan Kurban Bayramı, 9 Haziran Pazartesi yani bugün sona erecek. Üreticiler, satamadıkları ve ellerinde kalan kurbanlıklar için nasıl bir yol izleneceğini merak ederken konuya ilişkin açıklama geldi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, hayvanlarını kurban pazarlarına sevk edemeyen üreticilerin kurbanlıklarını Et ve Süt Kurumu (ESK) olarak alacaklarını duyurdu. Bu açıklama sonrası yetiştiriciler, kurbanlıkların kaç liradan satın alınacağını araştırmaya başladı. Peki, satılamayan büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık kg alım fiyatı ne kadar? İşte 2025 Et ve Süt Kurumu kurbanlık alım fiyatları!
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SATILAMAYAN KURBANLIKLAR NE OLACAK? BAKAN YUMAKLI’DAN AÇIKLAMA GELDİ!
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Et ve Süt Kurumu’nun (ESK) bu Kurban Bayramı’nda da üreticilerin elinde kalan kurbanlıkları alacağını, karantina sebebiyle kurban pazarlarına sevk edilemeyen hayvanların da şartlar sağlanınca kurumca alınacağını belirtti.
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Yumaklı, yaptığı yazılı açıklamada, yetiştiricilerin satamadığı kurbanlıklarla ilgili şunları ifade etti:
"Her yıl olduğu gibi üreticilerimizin ellerinde kalan kurbanlıkları ESK olarak satın almış olacağız. İlaveten bu yıl yeni bir uygulama başlattık. Karantina sebebiyle hayvanlarını satmak için kurban pazarlarına sevk edemeyen üreticilerimizin de ellerindeki kurbanlıkları veya hayvanları, karantina şartlarının bitmesi ve sağlıklı olmaları koşuluyla yine ESK olarak alacağız."
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KONTROLLER TÜRKVET ÜZERİNDEN YAPILACAK
Söz konusu uygulama çerçevesinde, Kurban Bayramı'nda satılamayan kurbanlıklar ile şap hastalığından dolayı işletmelerinde hayvan hareketleri kısıtlaması bulunan ve kurban pazarlarına hayvanlarının sevkini gerçekleştiremeyen üreticilere ait hayvanlar ESK tarafından satın alınacak.
Bu kapsamda üreticilerin, il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerince kurban satışı için verilen sevk raporları, kurban pazar yeri giriş ve kira belgesi ile nakliye faturaları, şap hastalığı nedeniyle hayvan hareketleri kısıtlaması bulunduğuna dair belge ile kuruma başvurmaları gerekiyor.
TÜRKVET'te gerekli kontroller yapıldıktan sonra hayvanlar, ESK'nin "Hayvan Alım Kriterleri ve Uygulama Esasları Talimatları" doğrultusunda belirlenen fiyatlar üzerinden satın alınacak.
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KURBANLIKLAR KİLOSU KAÇ LİRADAN SATIN ALINACAK?
ESK'nin büyükbaş kurbanlık alım fiyatları kilogram başına tosunda 400 lira, düvede 370 lira ve inekte 340 lira olarak belirlendi.
Küçükbaş kurbanlık alım fiyatları ise kilogram başına kuzuda 400 lira, tokluda 360 lira, koyunda 350 lira, oğlakta 260 lira, çepiçte 220 lira ve keçide 190 lira oldu.
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ET VE SÜT KURUMU KURBANLIK ALIM FİYATLARI 2025
ESK tarafından bu yıl için belirlenen kurbanlık alım fiyatları şöyle:
TOSUN: Cari fiyat (TL/karkas kg) 296 TL, kurban primi (TL/karkas kg) 104 TL, kurbanlık fiyatı (TL/karkas kg) 400 TL
DÜVE: Cari fiyat (TL/karkas kg) 285 TL, kurban primi (TL/karkas kg) 85 TL, kurbanlık fiyatı (TL/karkas kg) 370 TL
İNEK: Cari fiyat (TL/karkas kg) 275 TL, kurban primi (TL/karkas kg) 65 TL, kurbanlık fiyatı (TL/karkas kg) 340 TL
KUZU: Cari fiyat (TL/karkas kg) 346 TL, kurban primi (TL/karkas kg) 54 TL, kurbanlık fiyatı (TL/karkas kg) 400 TL
TOKLU: Cari fiyat (TL/karkas kg) 304 TL, kurban primi (TL/karkas kg) 56 TL, kurbanlık fiyatı (TL/karkas kg) 360 TL
KOYUN: Cari fiyat (TL/karkas kg) 294 TL, kurban primi (TL/karkas kg) 56 TL, kurbanlık fiyatı (TL/karkas kg) 350 TL
OĞLAK: Cari fiyat (TL/karkas kg) 226 TL, kurban primi (TL/karkas kg) 34 TL, kurbanlık fiyatı (TL/karkas kg) 260 TL
ÇEPİÇ: Cari fiyat (TL/karkas kg) 189 TL, kurban primi (TL/karkas kg) 31 TL, kurbanlık fiyatı (TL/karkas kg) 220 TL
KEÇİ: Cari fiyat (TL/karkas kg) 168 TL, kurban primi (TL/karkas kg) 22 TL, kurbanlık fiyatı (TL/karkas kg) 190 TL
Öte yandan, söz konusu fiyatlar tavan fiyatlar olup yaş, cinsiyet, randıman ve karkas ağırlığına göre değişiklik gösterebilecek.
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