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        Haberler Dünyadan Estetik söylentilerini yalanlayan Lindsay Lohan gençlik sırrını açıkladı - magazin haberleri

        Estetik söylentilerini yalanlayan Lindsay Lohan gençlik sırrını açıkladı

        Estetik ameliyat yaptırdığı söylentilerine karşı çıkan oyuncu Lindsay Lohan, genç kalmasının sırrı olarak önce "Annelik" dedi. Ardından içtiği karışımın tarifini verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.05.2025 - 11:03 Güncelleme: 29.05.2025 - 11:11
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        Yalanladı
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        Lindsay Lohan, eskisinden farklı ve daha genç görünmesiyle ilgili estetik cerrahi söylentilerine dair sessizliğini bozdu. 2003 yapımı 'Freaky Friday'in merakla beklenen devam filminde Jamie Lee Curtis ile birlikte rol alan Lohan, verdiği röportajda, 30'lu yaşlarda esnek bir cildin sırrının estetik ameliyat olmadığını söyledi.

        "OĞLUM DOĞUNCA CİLDİM DEĞİŞTİ"

        Lindsay Lohan, sırrını "Annelik" olarak açıkladı. "Oğlum olduktan sonra cildim değişti. Gerçekten hassaslaştı. Tüm rutinimi, diyetimi ve her şeyi değiştirmemi sağlayan şey bu oldu" diyen Lohan, cildinin parlak görünümünün anahtarı olarak yeşil meyve suyu, buz gibi su ve pancar turşusu benzeri besinleri sıraladı. 38 yaşındaki oyuncu; "Her sabah içtiğim bir meyve suyu var. İçinde havuç, zencefil, limon, zeytinyağı, elma falan var. Ayrıca çok fazla yeşil çay ve su içiyorum. Pancar turşusunu çok severim, o yüzden neredeyse her şeyin içine koyarım" dedi.

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        Lindsay Lohan 2022'de ekrana dönüş yaptıktan sonra, gençliği yüz germe ameliyatı olduğu yönünde söylentiler hızla yayıldı. Ünlü yıldız, estetik yaptırmadığını, kendisi için sağlıklı seçimler yapmaya çalıştığını söyledi.

        "Çok spesifik bir cilt bakımım var. Şimdi bazı serumlar deniyorum, onları test ediyorum. Ayrıca uyanınca yüze buz gibi su çarpmanın büyük hayranıyım" diyen Lindsay Lohan; "Çok limon suyu içiyorum. Ayrıca suyuma tonlarca chia tohumu koyuyorum. Göz bantlarını her sabah kullanıyorum. Lazer kullanıyorum" şeklinde konuştu.

        Röportaj esnasında yanında bulunan ünlü oyuncunun halkla ilişkiler uzmanı, "Güzel kadın olmanızın ne gibi bir sorun oluşturduğunu biliyorsunuz. Linds farklı göründüğü anda, 37 veya 38 yaşında yüzünü gerdirdiğini, şurasını veya burasını kestirdiğini varsayıyorlar. Bu çok acımasızca" diye araya girdi.

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        "Linds, son üç yılda ne zaman bir şey yapmaya vaktin olduğunu anlamaya çalışıyorum. Çünkü programını biliyorum" diyerek oyuncunun yoğun programına gönderme yapan halkla ilişkiler uzmanı, "İsteyen nefret edebilir ve kıskanabilir. Günümüz dünyasında kadınlara bu şekilde yaklaşılması berbat bir şey. Sanki kadınlar sadece iyi göründüğü için iyi görünemez ve daha sağlıklı olmak için yaşam tarzını değiştiremez" ifadesini kullandı.

        SOSYAL MEDYADAN "YALAN" YORUMLARI

        Lindsay Lohan'ın estetik ameliyat iddialarını reddettiği röportaj sonrası sosyal medyada ona inanmadığını dile getirenlerin mesajları çoğunluktaydı. Bir sosyal medya kullanıcısı; "Lindsay Lohan, dönüşümünün yeşil meyve suyu ve buzlu sudan kaynaklandığını söylüyor. Eğer bu doğruysa harika ama 38 yaşında yüz germe ameliyatı duyulmamış bir şey değil" diye yazarken; bir başkası, "Kirli bir yalan" diye çıkıştı.

        Bader Shammas ile 2022'de evlenen Lohan, 2023'te 'Luai' adını verdiği oğlunu dünyaya getirdi

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        "SADECE DOLGU VE BOTOKS VAR"

        Lindsay Lohan'ın kendisi gibi oyuncu olan babası Michael Lohan da geçen yıl, kızı hakkındaki estetik söylentilerini yalanlamıştı: Lindsay hiçbir zaman estetik ameliyat yaptırmadı. Görünüşü çok doğal, tıpkı yeteneği gibi.

        Babası, Lindsay Lohan'ın görünüşü hakkında "yanlış anlatılar" yayan herkesi "iğrenç" diye nitelendirirken, kızının kimyasal peeling, botoks ve dolgu yaptırdığını itiraf etmişti.

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        #Lindsay Lohan
        #Estetik
        #gençlik sırrı

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