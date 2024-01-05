SON HALİ YORUMLARIN HEDEFİ OLDU

Kanal D ekranlarında yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla tanınan Büşra Pekin, şimdiye kadar birçok filmde ve projede yer aldı. Özellikle sinema filmlerinde rol alan Büşra Pekin, komedi, dram ve romatik komedi gibi senaryolarda oynadı.