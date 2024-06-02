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        Haberler Magazin Esra Akkaya'nın oğlu Can Alex mezun oldu - Magazin haberleri

        Esra Akkaya'nın oğlu Can Alex mezun oldu

        Esra Akkaya'nın Etiyopya'dan evlat edindiği oğlu Can Alex, mezun oldu. Akkaya, yaşadığı mutluluğu "Nice mutlu günleri beraber yaşamak dileğiyle..." sözleriyle dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.06.2024 - 15:34 Güncelleme: 02.06.2024 - 15:34
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        "Canım oğlum mezun oldu"
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        Uzun zamandır yaşamını Bodrum'da sürdüren oyuncu Esra Akkaya'nın oğlu Can Alex, mezun oldu.

        Oğlunun mezuniyet törenine katılan Akkaya, o anları sosyal medya hesabından da yayımladı.

        Esra Akkaya, yaşadığı sevinci, "Canım oğlum mezun oldu. Nice mutlu günleri beraber yaşamak dileğiyle" sözleriyle dile getirdi.

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        #esra akkaya
        #can alex

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