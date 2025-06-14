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        Haberler Yaşam Esnafın 'çay taşıma yöntemi' şaşırttı! "Böyle daha pratik"

        Çayları otomobiliyle taşıyan vatandaş şaşırtıyor

        Bursa'da esnaflık yapan Ali İhsan Olcay, çaylarını 50 metre mesafedeki çay ocağından otomobiliyle taşıyor. Olcay, hem pratik olduğu hem de espri amaçlı tercih ettiği bu yöntemle şimdiye kadar hiç çay dökmediğini söylüyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 15:57 Güncelleme: 14.06.2025 - 15:57
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        'Çay taşıma yöntemi' şaşırttı! "Böyle daha pratik"
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        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde esnaf Ali İhsan Olcay, dükkanına 50 metre yakınındaki çay ocağından aldığı çayları, dükkanına kadar otomobiliyle taşıyor.

        Kimi zaman komşularına otomobiliyle çay servis eden Olcay, hem espri olsun diye hem de pratik olmasından dolayı bu şekilde taşıdığını söylüyor.

        Bugüne kadar ne bardak kırdığını ne de çayı döktüğünü belirten Olcay, aracıyla çay taşıdığı görüntülerin sosyal medyaya düşmesinden sonra nazar gelmesinden endişe ediyor.

        "BÖYLE DAHA PRATİK OLUYOR"

        Aracıyla çay taşıma görüntülerinin sosyal medyaya düşmesinin ardından telefonlarının susmadığını söyleyen Ali İhsan Olcay, "Biz tesadüfen öyle bir video çektik. Arkadaşlar sosyal medyada paylaşmış. 'Arabayla dükkana geçerken git gel yapmayayım' dedim. Çayları arabanın üzerine koydum. Arada geçerken çayları aracımla taşıyorum, ilk kez olan bir şey değil. Bazen komşuların çaylarını da alıyorum araçla dağıtıyorum. Arabayı bırakıp gitmektense böyle daha pratik oluyor. Bugüne kadar hiç dökmedim. Sosyal medyaya da düşünce herkes aramaya başladı. Benim haberim yoktu, dolayısıyla şaşırdım. Herkes şöhret olduğumu söylüyor, benim şöhret olmakla bir işim yok" şeklinde konuştu.

        "BUGÜNE KADAR BARDAK KIRMADI KIRARSA DA CANI SAĞ OLSUN"

        Çayları Ali İhsan Olcay'ın kendisinden daha iyi taşıdığını kaydeden çay ocağı sahibi Sabri Saim, "Kendi aramızda espri olsun diye öylesine çektik. Çayları arabasıyla alıyor, boşları yine arabasıyla getiriyor. Bugüne kadar hiç dökmedi, bardak da kırmadı. Bundan sonra kırarsa da canı sağ olsun, kalp kırılmasın" dedi.

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        #çaycı
        #Bursa
        #arabayla çay taşıyan esnaf
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