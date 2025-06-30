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        Haberler Bilgi Yaşam Esnaf Kefalet Kredi Şartları Nelerdir? Esnaf Kefalet Kredisi Almak İçin Gerekenler Nelerdir, Kimler Faydalanabilir?

        Esnaf Kefalet Kredi Şartları Nelerdir? Esnaf Kefalet Kredisi Almak İçin Gerekenler Nelerdir, Kimler Faydalanabilir?

        Esnaf kefalet kredisi, küçük ve orta ölçekli esnaf ile sanatkârların işlerini büyütmek, finansman ihtiyaçlarını karşılamak ve işletmelerini sürdürebilmek amacıyla Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) tarafından sunulan uygun şartlı kredi imkânıdır. Bu kredi türü, esnafın uygun faiz oranları ve uzun vadelerle nakit ihtiyaçlarını karşılamasında önemli bir araçtır. Bu haber metninde, esnaf kefalet kredisi almak için gereken şartlar, başvuru süreci ve kimlerin faydalanabileceği detaylı olarak açıklanmıştır.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.06.2025 - 16:20 Güncelleme: 30.06.2025 - 16:20
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        Esnaf Kefalet Kredi Şartları Nelerdir?
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        Esnaf Kefalet Kredisi Nedir?

        Esnaf kefalet kredisi, esnaf ve sanatkârların finansal ihtiyaçlarını karşılamak üzere kooperatifler aracılığıyla verilen, genellikle düşük faizli ve uzun vadeli kredi türüdür. Bu kredilerde esnafın kefil bulma zorunluluğu hafifletilmiş, kefalet kooperatifleri tarafından toplu kefalet verilerek kredi süreçleri kolaylaştırılmıştır.

        Esnaf Kefalet Kredisi Şartları Nelerdir?

        Esnaf ve Sanatkâr Olmak: Krediden faydalanmak isteyen kişinin, esnaf veya sanatkâr olarak tanımlanması gerekir. Bunun için ilgili meslek odasına kayıtlı ve faaliyet gösteriyor olması zorunludur.

        Kredi Kooperatifine Üye Olmak: Esnaf kefalet kredisi alabilmek için, kişinin bağlı bulunduğu yerdeki Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'ne üye olması gereklidir. Üyelik başvurusu yapılmalı ve kabul edilmelidir.

        Düzenli Gelire Sahip Olmak: Başvuru sahibinin, işletmesinden ya da başka kaynaklardan düzenli bir gelire sahip olması ve bunu belgeleyebilmesi gerekir. Bu, kredi geri ödemelerinin düzenli yapılabilmesi açısından önem taşır.

        Kefil veya Teminat Sağlamak: Kooperatifler, kefalet sistemi ile topluca teminat sağlar. Ancak, bazı durumlarda kefil veya ek teminat istenebilir. Bu koşullar kooperatifin politikalarına göre değişebilir.

        Borç Durumunun Olmaması: Daha önce kullandığı esnaf kefalet kredilerinde veya diğer kredilerde geri ödeme problemi yaşamamış olmak, borçların düzenli ödeniyor olması gerekir.

        İşyeri ve Faaliyet Belgesi: Kredi başvurusu için işyerinin açık ve faaliyet halinde olması, vergi mükellefi ve ilgili odaya kayıtlı olması zorunludur.

        Esnaf Kefalet Kredisi Başvuru İçin Gerekli Belgeler

        Kimlik fotokopisi

        Esnaf ve sanatkâr sicil kayıt belgesi

        Vergi levhası

        İkametgah belgesi

        İşletme ruhsatı ve faaliyet belgesi

        Gelir belgeleri (defter, fatura vb.)

        Kefalet kooperatifinin talep ettiği diğer belgeler

        Esnaf Kefalet Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

        Esnaf, bağlı bulunduğu bölgedeki Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'ne doğrudan başvurur.

        Kooperatif yetkilileri, başvuruyu değerlendirir ve esnafın kredi notu, ödeme gücü ile kefalet şartlarını inceler.

        Uygun görülen başvurular için kredi tahsis edilir ve esnaf ile sözleşme imzalanır.

        Kredi miktarı, vade ve faiz oranları kooperatif yönetim kurulunca belirlenir.

        Kimler Esnaf Kefalet Kredisi Alamaz?

        Esnaf ve sanatkâr tanımına uymayanlar

        Kredi borcunu düzenli ödemeyenler

        Kooperatif üyeliği olmayanlar

        Yasal takibe alınmış veya iflas etmiş işletmeler

        Faaliyet göstermeyen veya ruhsatsız işyerleri

        Esnaf Kefalet Kredisi Faiz Oranları ve Vade Süresi

        Krediler genellikle piyasa faiz oranlarının altında, uygun faizlerle verilir.

        Vade süreleri genellikle 12 ila 36 ay arasında değişir, bazı durumlarda daha uzun vadeler mümkündür.

        Geri ödemeler aylık taksitler halinde yapılır.

        Esnaf kefalet kredisi, küçük işletmelerin finansman ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış önemli bir destek mekanizmasıdır. Üyelik ve uygunluk şartlarını sağlayan esnaf ve sanatkârlar, düşük faizli ve kolay geri ödemeli bu krediden faydalanabilir. Başvuru öncesinde kooperatif ile görüşerek, kredi limitleri, şartlar ve gerekli belgeler hakkında detaylı bilgi almak faydalı olacaktır. Böylece esnaf, işletmesini büyütme, yatırım yapma veya günlük nakit ihtiyacını karşılama imkânı bulur.

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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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