Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı, tüm dikkatleri üstüne çekti. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 146. yeni bölümü 5 Kasım Salı günü ekranlarda olacak. Dizinin son bölümünde Hızır her yerden darbe almıştı. Yeni bölüm fragmanında ise tüm Çakırbeyliler'i ilgilendiren büyük bir tehlikenin planlandığı görülüyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 146. yeni bölüm fragmanı haberimizde.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 146. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

"Önce ben bir gözünün bebeğini alayım, sonrasında gerekirse siz canını alırsınız!"

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 145. SON BÖLÜM ÖZETİ

Hızır'a dört bir yandan darbe

Hızır tarafından ihanete uğradığını düşünen Sevda, evlilik hayalinden vazgeçmiş, intikam hayalleri kurmaya başlamıştır. Sevgisi nefrete dönüştüğü anda, Hızır'ın canını yakacak hamlenin peşine düşer. Çakırbeylilerle aynı masada oturduğu için stratejik davranmak zorunda olan amcası Feyyaz'ın elinden kontrolü almak isteyecek kadar da öfkelidir. Düşmanları her geçen gün artmakta olan Hızır'ın yalnız ve savunmasız kalmasını amaçlayan Altan, dört bir taraftan saldırmaya başlar. İlk olarak Fahri ve Hurşit'i cezaevine gönderirken hemen arkasından Boran ve Behzat'ı sorguya aldıracaktır. Sorularına yanıt almak için her türlü işkenceye maruz bıraktığı ikilinin, düşmanlarına canlarından başka verecek bir şeyleri yoktur. Dostlarının hayatını kendi hayatının dahi üstünde tutan Hızır'ı yaralayacak en büyük hamle ise Şahin Ağa'nın gözlerinin önünde alınması olacaktır.