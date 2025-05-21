Öte yandan, Eskişehir'de "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" temasıyla kutlanan hafta dolayısıyla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Türk mutfağının yerel lezzetlerini tanıtmak, sürdürülebilirlik ve sağlıklı beslenme konularında farkındalık oluşturmak amacıyla 24 ve 25 Mayıs'ta, Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi işbirliğinde etkinlik düzenlenecek.