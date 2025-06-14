Kadının kafasını yere vurdu! Kasa sırasında dehşet!

Eskişehir'de kan donduran olay, Tepebaşı İlçesi Gazi Yakup Satar Caddesi üzerindeki meydana geldi. Marketteki müşteri kadınlar D.T. ile Ş.K., kasa sırasında tartıştı.

EŞİYLE TARTIŞAN KADINI DARP ETTİ

DHA'daki habere göre D.T.’nin eşi S.T. de olaya dahil olarak diğer kadın müşteri S.K.’yı darp etti.