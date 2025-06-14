Kadının kafasını yere vurdu! Kasa sırasında dehşet!
Eskişehir'de bir markette 2 kadının kasa sırası tartışmasıyla başlayan kavgada, kadınlardan birinin eşi olan S.T., 2 kadın ve bir erkek müşteriyi darp etti. Kadınların saçını çekerek yumruklayıp başını yere vurduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. S.T., çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı
Eskişehir'de kan donduran olay, Tepebaşı İlçesi Gazi Yakup Satar Caddesi üzerindeki meydana geldi. Marketteki müşteri kadınlar D.T. ile Ş.K., kasa sırasında tartıştı.
EŞİYLE TARTIŞAN KADINI DARP ETTİ
DHA'daki habere göre D.T.’nin eşi S.T. de olaya dahil olarak diğer kadın müşteri S.K.’yı darp etti.
MARKET ÇALIŞANLARINI YUMRUKLADI
Daha sonra ise araya girmek isteyen market çalışanı kadını ve erkeği de yumrukladı. Çalışanların ihbarıyla gelen polis ekiplerince yakalanan S.T., gözaltına alındı.
ADLİ KONTROLLE BIRAKILDI
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’nde ifadesi alınan S.T., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan S.T., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI
Şüpheli S.T.’nin karşısındakileri yumrukladığı anlar ise marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Soruşturma sürüyor.