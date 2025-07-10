Eski tip ehliyetleri yenileme için verilen süre bitiyor! 2025 ehliyet yenileme ücreti kaç TL?
Eski tip ehliyetlerini hâlâ yenilemeyen sürücüler için süre hızla tükeniyor. 1 Ocak 2016 öncesinde verilmiş olan sürücü belgeleri, belirlenen tarihe kadar yenilenmezse resmî olarak geçersiz sayılacak. Şu anda yalnızca 15 TL karşılığında gerçekleştirilebilen yenileme işlemi, bu tarihin kaçırılması halinde 7 bin 438 TL'ye çıkacak. Peki, ehliyetlerini yenilemek isteyenler için son gün ne zaman? İşte başvuruların nasıl yapılacağı, gerekli belgeler ve sürecin sorunsuz tamamlanabilmesi için dikkat edilmesi gereken tüm önemli ayrıntılar...
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Eski tip sürücü belgelerini henüz yenilemeyenler için zaman giderek daralıyor. 1 Ocak 2016’dan önce verilen ehliyetlerin yenilenmemesi durumunda eski sürücü belgeleri yasal olarak geçerliliğini yitirecek. Yenileme sürecini hâlâ tamamlamamış olan sürücüler açısından kritik bir döneme girilirken, şu an için sadece 15 TL karşılığında yeni tip ehliyet sahibi olmak mümkün olsa da bu ücret, Ağustos ayından itibaren 7 bin TL'ye çıkacak. Peki, eski tip ehliyetler ne zamana kadar kullanılabilecek? Ehliyet yenileme işlemleri nereden, nasıl yapılır ve hangi belgeler gerekli? İşte, detaylar...
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EHLİYET YENİLEMEDE SON GÜN NE ZAMAN?
Eski tip ehliyetlerin 1 Ocak 2016'dan itibaren verilmeye başlanan yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesi için tanınan süre 31 Temmuz 2025'te sona erecek.
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EHLİYET YENİLENMEZSE NE OLUR?
Eski tip sürücü belgesine sahip olanlar 31 Temmuz'a kadar yenileme işlemi yapmazsa ehliyetleri geçersiz hale gelecek.
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EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?
Ayrıca eski sürücü belgelerinin yenilenmesi için 31 Temmuz 2025'e kadar yalnızca 15 lira ödenmesi gerekirken, 1 Ağustos itibarıyla bu ücret B sınıfı sürücü belgesi için 7 bin 438 liraya yükselecek.
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EHLİYET YENİLEME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Sürücü belgesini yenilemek isteyenler, Alo 199 Çağrı Merkezi, mobil uygulama veya "nvi.gov.tr" üzerinden randevu alarak gerekli evrakları tamamlayıp nüfus müdürlüklerine başvurabiliyor.
Ehliyetini yenilemek isteyenlerin eski sürücü belgelerini ibraz etmeleri, 15 liralık başvuru ücretini ödemeleri, yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sürücü sağlık raporunu sunmaları, son 6 ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf ve Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı açık adreslerini bildirmeleri gerekiyor.
Başvuruda bulunanların yeni sürücü belgeleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılarak PTT aracılığıyla adreslerine teslim ediliyor.
Bu süreçte, nüfus müdürlüklerinden veya e-Devlet üzerinden alınan geçici sürücü belgesi ile araç kullanılabiliyor.
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EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?
Sürücü belgesi yenileme işlemi için gerekli belgeler arasında eski tip sürücü belgesi, sürücü sağlık raporu, biyometrik fotoğraf ve başvuru ücretinin ödendiğini gösteren dekont yer alıyor. Başvuru sahibinin Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminde (MERNİS) kayıtlı bir adresinin bulunması gerekiyor.
Vatandaşların 13 lira değerli kâğıt bedeli ve 2 lira vakıf payı ücretlerini, vergi dairesi müdürlüklerine ya da internet üzerinden anlaşmalı bankalar aracılığıyla ödemeleri gerekiyor.
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