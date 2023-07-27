Eski sevgilisi iş yerini bastı: Silah tutukluk yapmasa ölmüştüm

'ÖLMEK İSTEMİYORUM'

Tekrar birliktelik isteğine olumsuz yanıt verdiğini belirten Hüküm, "Daha önce de ayrılıp, barıştık. Her seferinde tehditleriyle yeniden bir araya geldik. Çocuklarıma zarar vermesin diye her şeye göz yumdum.

Sevdiğini söylüyor ancak bir insan sevdiğini öldürmek istemez. Onların hak ettikleri cezayı almalarını, salıverilmemelerini istiyorum. Çünkü bıraktığı yerden devam edecekler. Ölmek istemiyorum. Artık kadınların ölmesini istemiyorum" diye konuştu.

Emniyete götürülen şüphelilerden Kadir T., Hüküm'den alacağı olduğunu, konuyu konuşmak için iş yerine gittiğinde saldırıya uğradıklarını, Serdal K.'nin de kendilerini korumak için tabancayla ateş açtığını öne sürdü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Serdal T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest kaldı.

Adana’da emlakçı kadının ofisini bastığı öne süren eski sevgilisi, oğlu ve yeğeni kadını darp edip tabancayla vurup yaraladı. Olaydan silah tutukluk yapınca yaralı kurtulan kadın yaşadıklarını anlatırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden tabancayı kullanan tutuklandı, eski sevgilinin de aralarında olduğu 3 kişi serbest kaldı